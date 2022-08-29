Маловероятно, что в ЕС единогласно поддержат запрет на выдачу виз для всех граждан РФ — Боррель 29 августа, 09:29 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/ Johanna Geron)

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что маловероятно, что министры иностранных дел ЕС единогласно поддержат запрет на выдачу виз для всех граждан РФ.

Об этом сообщает Reuters.

«Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единогласие», — сказал он.

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По его мнению, ЕС должен пересмотреть способ получения визы некоторыми россиянами, в частности, олигархами.

«Мы должны быть более избирательными. Но я не за то, чтобы останавливать выдачу виз всем россиянам», — сказал он.



страны восточной Европы, включая Чехию и Польшу, а также страны Балтии в одностороннем порядке уже перестали выдавать россиянам туристические визы, а также заявили о намерении не пускать на свою территорию россиян с визами, полученными в других странах ЕС.

Поскольку авиасообщение между ЕС и Россией приостановлено, многие российские туристы используют именно страны Балтии как транзитный маршрут в другие страны ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что 30% путешествующих в ЕС россиян осуществляют это через территорию Эстонии.

На фоне этого восточные страны ЕС требуют от Брюсселя ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, как ранее предлагал президент Владимир Зеленский, чтобы наказать россиян за их поддержку войны против Украины.

Некоторые страны ЕС, такие, как Дания, также поддерживают такое решение, но при условии, что оно будет коллективно принято всеми 27 странами-членами Евросоюза.

В то же время, другие страны, в частности Германия, предостерегают от полного закрытия границ для россиян, аргументируя это тем, что исключения должны быть сохранены для просьб о предоставлении убежища и разрешения диссидентам режима Путина бежать.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае, если совместное решение не будет найдено, он «не исключает регионального соглашения между странами, наиболее пострадавшими от огромных потоков российских туристов, злоупотребляющих европейским гостеприимством».



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