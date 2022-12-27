Ядерная риторика РФ: Путин отчаивается и угрожает, если дела обстоят не так, как он хочет — Боррель 27 декабря, 13:57 Жозеп Боррель (Фото:www.flickr.com/Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperació)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерной риторике, когда дела обстоят не так, как он хочет.

«Очевидно, что тот, кто бездумно нарушает Устав ООН и международное право и тот, кто отчаивается, если дела идут не так, как он хочет, не колеблясь угрожает использовать все, что есть в его арсенале террора», — сказал Боррель.

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По его словам, ЕС и большинство международного сообщества исключают безответственный ядерный шантаж РФ.

"И я думаю, что те, кто принимает решение в Москве о возможном применении ядерного оружия, услышали это громко и четко", - сказал он.



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7 декабря Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.