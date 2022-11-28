«Путин непрерывно бомбит». Боррель призвал Евросоюз увеличить помощь Украине 28 ноября, 14:25 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал увеличить помощь для Украины.

Перед заседанием Министров иностранных дел стран-ЕС он сказал журналистам, что ЕС должен увеличить помощь Украине, так как Россия продолжает ежедневно обстреливать Украину, сообщает Суспільне.

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«Мы должны увеличить поддержку Украины. Путин непрерывно бомбит Украину. Путин постоянно пытается сделать из Украины черную дыру: ни света, ни электричества, ни отопления. Он хочет бросить украинцев в мрак и холод. Поэтому мы должны продолжать нашу поддержку, предоставляя украинцам больше материалов, чтобы пережить зиму без электричества», — сказал он.

Он также добавил, что войну в Украине теперь следует рассматривать с точки зрения гуманитарного кризиса.

«Помощь означает многое: от специальных приборов до всего, что будет необходимо, чтобы пережить зиму без электричества. Это трудно представить, но это то, что произойдет. Поэтому сегодня мы будем также рассматривать войну в Украине с точки зрения гуманитарного кризиса», — отметил он.

После массированного российского ракетного удара по Украине 23 ноября, Боррель заявил, что поддержка Украины и Молдовы со стороны Евросоюза не ослабнет.