«На карту поставлено будущее». Боррель призвал ЕС ускорить поставки боеприпасов в Украину «в срочном порядке»

22 февраля, 11:55
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал ЕС ускорить поставки боеприпасов из своих запасов в Украину «в срочном порядке».

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, ЕС «рассматривает вопрос о совместных закупках» боеприпасов, а также возможности «нарастить производственные мощности европейской оборонной промышленности».

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Издание со ссылкой на письмо Борреля министрам обороны ЕС сообщило, что глава европейской дипломатии пообещал предоставить предложения перед встречей в Стокгольме 7−8 марта.

«В срочном порядке призываю всех вас ускорить доставку боеприпасов, которые вы могли бы предоставить из своих запасов… На карту поставлено будущее Украины», — написал Боррель.

https://www.youtube.com/watch?v=Cb1U5opka9o&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Евросоюз Боеприпасы Жозеп Боррель Война России против Украины

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