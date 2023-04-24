Боррель Китаю и Бразилии: Для мирных предложений нужно ехать в Киев 24 апреля, 23:09 Джозеп Боррель (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Китайским и бразильским чиновникам следует посетить Киев перед тем, как предлагать мирные инициативы по завершению войны России против Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Недавно прозвучали предложения относительно мира от Китая и Бразилии. Для честных мирных усилий нужно говорить с Киевом. Нужно поехать туда, увидеть последствия агрессии своими глазами и глазами тех, кого бомбили», — сказал Боррель.

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Он подчеркнул, что о сложившейся в Украине ситуации нужно говорить очень четко: есть агрессор, который нарушил устав ООН и вторгся на территорию другой страны, и есть жертва этой агрессии.

«Мы не можем принять подход, когда к агрессору и жертве относятся одинаково. Поэтому мы поддерживаем Украину танками, системами ПВО и даже истребителями… Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир. А до тех пор мы продолжим поддерживать Украину в ее обороне», — добавил чиновник.

С начала полномасштабного вторжения ни глава КНР Си Цзиньпин, ни президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не посещали Украину.