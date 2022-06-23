«Начало долгого пути». Боррель поприветствовал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС 23 июня, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поприветствовал предоставление Европейским советом Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

«Украина победит. Европа победит. Сегодняшний день знаменует собой начало долгого пути, который мы пройдем вместе», — написал он в Twitter.

Боррель подчеркнул, что украинский народ принадлежит к европейской семье.

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«Будущее Украины вместе с ЕС. Мы вместе за мир», — пишет он.

В видеообращении с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Боррель заявил, что Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечному членству в ЕС.

«У российской военной агрессии не получится лишить людей в Европе права жить нормальной, достойной жизнью. Украина победит. Европа победит», — сказали Кулеба и Боррель.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

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