«Начало долгого пути». Боррель поприветствовал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

23 июня, 22:06
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поприветствовал предоставление Европейским советом Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

«Украина победит. Европа победит. Сегодняшний день знаменует собой начало долгого пути, который мы пройдем вместе», — написал он в Twitter.

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Боррель подчеркнул, что украинский народ принадлежит к европейской семье.

Видео дня

«Будущее Украины вместе с ЕС. Мы вместе за мир», — пишет он.

В видеообращении с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Боррель заявил, что Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечному членству в ЕС.

«У российской военной агрессии не получится лишить людей в Европе права жить нормальной, достойной жизнью. Украина победит. Европа победит», — сказали Кулеба и Боррель.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1540040501629526016

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Евросоюз Евросовет Жозеп Боррель

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