«Это очень плохо». Ядерные угрозы Путина надо воспринимать серьезно — Боррель

24 сентября, 14:41
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что не стоит недооценивать угрозы, которые российский диктатор Владимир Путин озвучил в своем обращении о мобилизации.

«Конечно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, и реакция Путина — угроза ядерным оружием — это очень плохо», — сказал Боррель в интервью ВВС.

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По его словам, с Россией необходимо достигнуть дипломатического соглашения об окончании войны — при условии, что будут соблюдены суверенитет и территориальная целостность Украины.

«Иначе война закончится, а мира не будет, и начнется еще одна война», — отметил Боррель.

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Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.

https://www.youtube.com/watch?v=DzORnwKkfTY&t=1152s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Жозеп Боррель Война России против Украины

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