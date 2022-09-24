«Это очень плохо». Ядерные угрозы Путина надо воспринимать серьезно — Боррель
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что не стоит недооценивать угрозы, которые российский диктатор Владимир Путин озвучил в своем обращении о мобилизации.
«Конечно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, и реакция Путина — угроза ядерным оружием — это очень плохо», — сказал Боррель в интервью ВВС.
По его словам, с Россией необходимо достигнуть дипломатического соглашения об окончании войны — при условии, что будут соблюдены суверенитет и территориальная целостность Украины.
«Иначе война закончится, а мира не будет, и начнется еще одна война», — отметил Боррель.
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.
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