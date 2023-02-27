Боррель — о позиции Китая по войне: Это не мирный план. Агрессора и жертву ставят на равный уровень 27 февраля, 09:30 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "документ с позицией" Китая по полномасштабной войне РФ против Украины не является «мирным планом».

Об этом говорится в блоге на сайте Европейской службы внешних действий.

По словам Борреля, позиция Пекина в основном повторяет «хорошо известные китайские взгляды» — некоторые из них ЕС разделяет, а некоторые отсутствуют. Верховный представитель ЕС по внешней политике обещает проанализировать этот документ.

Видео дня

«Однако уже сейчас понятно, что ключевая проблема состоит в том, что он действительно не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень», — подчеркнул Боррель.

Он считает, что достичь мира необходимо, учитывая резолюцию Генассамблеи ООН и мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Боррель подчеркнул: Евросоюз обязуется поддерживать международное право «кругом и всюду», продолжит «глобальное участие, чтобы уменьшить страдания и будет работать ради мира во всем мире».

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, выступает против «односторонних санкций» и за противодействие применению ядерного оружия. В то же время в своей позиции КНР не осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину и военные преступления страны-агрессора, а также не призывает к выводу российских войск.

Президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что реализация документа выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

