Боррель о бунте Пригожина: Путин создал монстра, который его кусает 26 июня, 10:34 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России свидетельствует «о трещинах в военной мощи Москвы», к чему привела развязанная против Украины полномасштабная война.

Об этом он сказал в Люксембурге перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС в понедельник, 26 июня, сообщает Reuters.

По словам Борреля, российская политическая система «демонстрирует слабость». Он подчеркнул: сейчас именно тот момент, когда Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо прежде.

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«Не очень хорошо видеть, что такая ядерная держава, как Россия, может перейти в фазу политической нестабильности. «Монстр, которого Путин создал в лице Вагнера, кусает его сейчас, монстр действует против своего создателя», — сказал Боррель.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.