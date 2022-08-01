Боррель назвал условие для диалога между Европой и Россией

1 августа, 16:28
Жозеп Боррель (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Жозеп Боррель (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Европейский союз остается открытым для диалога с Россией при условии, что она откажется от агрессии против Украины.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В его работе для Мадридского университета Комплутенсе, в которой он анализирует влияние санкций на будущее России, говорится, что для России, которая в течение 30 лет пыталась вернуть себе статус великой державы, цена разрыва с Западом будет очень высокой.

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По его мнению, российскому режиму придется выбирать политическое выживание «под китайским крылом». Хотя Китай всегда понимал, что интеграция в мировую экономику стала основой его подъема, в то время как российский диктатор Владимир Путин делает противоположный выбор.

«Что касается Европы, мы по-прежнему остаемся открыты для диалога с Россией при условии, что она откажется от своих имперских притязаний и будет уважать полную целостность всех государств, включая Украину», — добавил Боррель.

https://www.youtube.com/watch?v=GLSn5y2Ymco

Дипломат Павел Климкин в эфире Радио НВ рассказал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к переговорам и ищет собеседников на Западе.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Европа Евросоюз Российская агрессия Переговоры с Россией Жозеп Боррель Война России против Украины

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