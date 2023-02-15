«Яд медленного действия». Санкции ЕС начинают оказывать реальное влияние на экономику России — Боррель 15 февраля, 12:39 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Санкции ЕС начинают оказывать реальное влияние на экономику России, ограничивая ее доходы и торговлю, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Санкции — это яд медленного действия, немного похожий на мышьяк»,-сказал он в ходе заседания Европарламента.

По его словам, доходы от нефти и газа России были на 46% ниже в январе этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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Боррель заявил, что самолеты и автомобильные заводы страны потеряли 80% своей мощности, отчасти благодаря торговым ограничениям ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый пакет санкций Европейского Союза против России направят на товары общей стоимостью $11 миллиардов.

Он коснется торговых запретов и контроля за технологиями.