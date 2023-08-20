«Бензоколонка с атомной бомбой» и «экономический карлик». Боррель жестко высказался про Россию 20 августа, 12:15 Боррель унизил Россию (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает, что Россия — это «экономический карлик» и «бензоколонка»

В интервью El Pais Боррель отметил, что диктатор Владимир Путин, приняв решение начать полномасштабное вторжение в Украину, «почти во всем ошибался» — в том числе и в способности контролировать страны ЕС из-за энергетической зависимости.

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«Путин жертвует своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и именно поэтому так трудно вести переговоры о мире», — отметил Боррель.

Он положительно оценил переговоры по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии, в частности потому, что в них участвовал Китай.



«Хотя Китай никогда не скажет прямо, что он уменьшает свою поддержку России или способствует ее явному поражению, Пекин совсем не устраивает нынешняя ситуация. По меньшей мере из-за упоминаний о ядерном оружии», — говорит политик.

Комментируя отношения ЕС и Китая, Боррель сказал, что невозможно сравнивать Пекин и Москву.

«Китай — реальный геополитический актор, тогда как Россия — экономический карлик, бензоколонка, владелец которой обладает атомной бомбой», — заявил главный европейский дипломат.