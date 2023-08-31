Боррель хочет установить сроки будущего расширения ЕС 31 августа, 20:22 Жозеп Боррель (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель хочет установить дату, к которой страны-кандидаты, такие, как Украина, должны вступить в ЕС.

Об этом сообщает Leidsch Dagblad.

По его мнению, это побудит и ЕС, и претендующие на вступление страны готовиться к этому.

В частности, Боррель поддержал предложение, высказанное ранее главой Совета ЕС. Шарль Мишель предложил 2030 год в качестве года, когда и ЕС, и страны-кандидаты должны быть готовы к расширению союза.

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Боррель согласен с Мишелем в том, что «хорошо бы поставить цель, определить временные рамки. Чтобы придать процессу политический импульс».

При этом, подчеркнул он, сохраняется необходимость того, чтобы потенциальные члены удовлетворяли условиям членства на данный момент, «иначе этого не произойдет».