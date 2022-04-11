«Всегда на столе». В ЕС допустили возможность введения новых санкций против России
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Ibraheem Al Omari)
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дополнительные санкции ЕС против России — это один из возможных вариантов.
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Об этом сообщает Reuters.
Заявление Борделя прозвучало в ответ на вопрос, готов ли ЕС рассмотреть возможность введения эмбарго на поставки российской нефти в ответ на вторжение России в Украину.
«Санкции всегда на столе», — сказал он.
По его словам, «министры обсудят дальнейшие шаги».
Бывший советник Путина Андрей Илларионов считает, что полное эмбарго на российскую нефть и газ сможет остановить боевые действия в Украине «в течение месяца-двух».
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