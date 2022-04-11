«Всегда на столе». В ЕС допустили возможность введения новых санкций против России

11 апреля, 10:42
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Ibraheem Al Omari)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Ibraheem Al Omari)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дополнительные санкции ЕС против России — это один из возможных вариантов.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом сообщает Reuters.

Заявление Борделя прозвучало в ответ на вопрос, готов ли ЕС рассмотреть возможность введения эмбарго на поставки российской нефти в ответ на вторжение России в Украину.

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«Санкции всегда на столе», — сказал он.

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По его словам, «министры обсудят дальнейшие шаги».

Бывший советник Путина Андрей Илларионов считает, что полное эмбарго на российскую нефть и газ сможет остановить боевые действия в Украине «в течение месяца-двух».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Санкции Война России против Украины

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