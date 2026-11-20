Однако министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что его личная поддержка украинских ударов вглубь РФ осталась «неизменной» (Фото: REUTERS/Christian Mang)

Министр обороны Германии Борис Писториус извинился за то, что называл критику топ-чиновника Пентагона Элбриджа Колби в адрес украинских ударов в глубину территории страны-агрессора РФ «глупой».

Об этом 20 ноября Писториус сообщил в интервью американскому изданию Politico.

«Я извинился за свой выбор слов», — сказал министр обороны ФРГ.

Кроме того, Писториус сообщил, что 18 ноября вечером поговорил по телефону с Колби.

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Однако, немецкий чиновник подчеркнул, что его личная поддержка украинских ударов вглубь РФ осталась «неизменной».

«Но я также дал понять — и он разделяет эту точку зрения — что у нас просто разные взгляды на этот вопрос», — сказал Писториус.

Кроме того, министр обороны ФРГ признал, что его формулировка была «неуместной» и пояснил, что, отвечая на вопрос на английском языке, он неверно подобрал выражение.

«Я не должен был этого делать», — сказал он.

По поводу Украины Писториус в интервью разграничил оказание помощи Киеву в создании оружия дальнего действия и принятие решений о том, как его использовать.

«Эти решения должны принимать украинцы. Мы поддерживаем их в разработке и производстве систем вооружения, которые делают это возможным, но не только это», — сказал он.

17 ноября заместитель министра обороны США Пита Хегсета по политическим вопросам Элбридж Колби в рамках 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Брюсселе публично заявил, что наносимые Украиной удары в глубину территории РФ — по нефтяной инфраструктуре и коммерческим складам (типа Wildberries) — «неэффективны и рискуют укрепить решимость» Кремля.

Однако топ-чиновники Германии и Великобритания отвергли критику Колби.

На вопрос, разделяет ли он позицию американского чиновника, глава Минобороны ФРГ Писториус ответил, что «критиковать подобные удары по России, направленные на уничтожение стратегических военных и используемых в военных целях объектов — довольно глупо».

«Вместо того чтобы критиковать это, нам следует скорее критиковать и говорить о террористических ударах, наносимых каждую ночь и каждый день по энергетической, водоснабжающей и теплоснабжающей инфраструктуре Украины. Это своего рода терроризм», — сказал чиновник.

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Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг поддержал немецкого коллегу и заявил, что эти удары «помогли ослабить военную машину [диктатора России Владимира — ред.] Путина — выиграв время и спасая жизни».

The Telegraph сообщала, что Колби досрочно покинул встречу, не выслушав секретный доклад министра обороны Украины. Его позиция вызвала возмущение у европейских союзников, усмотревших в ней поддержку российских нарративов. Сообщалось, что Колби должен был успеть на самолет, вылетавший из расположенного неподалеку аэропорта.