Писториусу извинился, что называл «глупой» критику ударов Украины по РФ от заместителя Хегсета
Однако министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что его личная поддержка украинских ударов вглубь РФ осталась «неизменной» (Фото: REUTERS/Christian Mang)
Министр обороны Германии Борис Писториус извинился за то, что называл
критику топ-чиновника Пентагона Элбриджа Колби в адрес украинских ударов в
глубину территории страны-агрессора РФ «глупой».
Об этом 20 ноября Писториус сообщил в интервью американскому изданию Politico.
«Я извинился за свой выбор слов», — сказал министр обороны ФРГ.
Кроме того, Писториус сообщил, что 18 ноября вечером поговорил по телефону с Колби.
Однако, немецкий чиновник подчеркнул, что его личная поддержка украинских ударов вглубь РФ осталась «неизменной».
«Но я также дал понять — и он разделяет эту точку зрения — что у нас просто разные взгляды на этот вопрос», — сказал Писториус.
Кроме того, министр обороны ФРГ признал, что его формулировка была «неуместной» и пояснил, что, отвечая на вопрос на английском языке, он неверно подобрал выражение.
«Я не должен был этого делать», — сказал он.
По поводу Украины Писториус в интервью разграничил оказание помощи Киеву в создании оружия дальнего действия и принятие решений о том, как его использовать.
«Эти решения должны принимать украинцы. Мы поддерживаем их в разработке и производстве систем вооружения, которые делают это возможным, но не только это», — сказал он.
17 ноября заместитель министра обороны США Пита Хегсета по политическим вопросам Элбридж Колби в рамках 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Брюсселе публично заявил, что наносимые Украиной удары в глубину территории РФ — по нефтяной инфраструктуре и коммерческим складам (типа Wildberries) — «неэффективны и рискуют укрепить решимость» Кремля.
Однако топ-чиновники Германии и Великобритания отвергли критику Колби.
На вопрос, разделяет ли он позицию американского чиновника, глава Минобороны ФРГ Писториус ответил, что «критиковать подобные удары по России, направленные на уничтожение стратегических военных и используемых в военных целях объектов — довольно глупо».
«Вместо того чтобы критиковать это, нам следует скорее критиковать и говорить о террористических ударах, наносимых каждую ночь и каждый день по энергетической, водоснабжающей и теплоснабжающей инфраструктуре Украины. Это своего рода терроризм», — сказал чиновник.
Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг поддержал немецкого коллегу и заявил, что эти удары «помогли ослабить военную машину [диктатора России Владимира — ред.] Путина — выиграв время и спасая жизни».
The Telegraph сообщала, что Колби досрочно покинул встречу, не выслушав секретный доклад министра обороны Украины. Его позиция вызвала возмущение у европейских союзников, усмотревших в ней поддержку российских нарративов. Сообщалось, что Колби должен был успеть на самолет, вылетавший из расположенного неподалеку аэропорта.