Чехия ввела санкции против главного российского производителя ракет и его дочери и зятя, живущих в Праге 16 августа, 19:47 Борис Обносов (Фото:Novinky.cz)

В среду, 16 августа, Чехия ввела санкции против российского олигарха, директора АО Тактическое ракетное вооружение Бориса Обносова и его родственников.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии.

В санкционный список, кроме Обносова, вошли его родственники, а именно дочь Ольга и ее муж Ростислав Зориков.

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По данным МИД Чехии, Зориковы получают личную выгоду от родственных связей с Обносовым. Они также владеют и пользуются элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии.

«Российский олигарх, который стоит за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен понести ответственность. Так же, как и те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью», — подчеркнул министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По его словам, Зориковы либо принимают непосредственное участие в производстве систем вооружения для режима российского диктатора Владимира Путина, либо получают от этого выгоду.

Включение в санкционный список для этих лиц означает запрет на въезд и пребывание в Чехии, предотвращение любых финансовых операций через чешские юридические лица или замораживание любых активов в стране.

9 июля чешское издание Novinky сообщило, что семья Обносова продолжает жить в Праге. Издание отметило, что его семья владеет недвижимостью в Чехии на сотни миллионов крон. При этом Обносов и его семья не попали ни в какие санкционные списки ЕС.



11 мая в расследовании команды российского оппозиционного политика Алексея Навального рассказывалось, что семья Обносова владеет элитной недвижимостью в Чехии, стоимость которой более 8 миллионов евро.

Корпорация Тактическое ракетное вооружение — крупнейший российский оборонный холдинг, производящий ракеты и авиабомбы. В его состав входят 40 заводов, конструкторских бюро и предприятий. Обносов возглавил холдинг в 2003 году. Корпорация находится под санкциями ЕС и Украины.