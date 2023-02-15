От победы украинцев зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира — глава Еврейской конфедерации Украины 15 февраля, 17:10 Борис Ложкин открыл KJF-2023 (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Президент Еврейской конфедерации Украины (ЕКУ), вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, открывая четвертый Kyiv Jewish Forum, отметил, что победа Украины в войне с российским агрессором будет означать победу международного порядка, основывающегося на демократии, правах человека и верховенстве права.



Главной темой форума, который пройдет в онлайн-режиме, станет война, рассказал Ложкин. Он подчеркнул, что мероприятие приурочено к годовщине начала массового конфликта, который видела Европа за многие десятилетия.

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«В феврале прошлого года почти никто не верил, что Украина сможет выстоять перед лицом жестокого штурма государства-агрессора», — отметил президент ЕКУ, подчеркнув, что от успеха Украины зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.

По его мнению, в столкновении с подобным вызовом Украине помогла выстоять опора на три ключевых фактора: решительность украинцев защищать свою страну, стойкость и мужество военно-политического руководства и поддержка многих друзей. Лозунг нынешнего форума — Stand with Ukraine — является громким заявлением об этой поддержке, которая позволила нации одерживать решающие победы на поле боя, пояснил Ложкин.

«Мы безгранично благодарны всем нашим партнерам за единство в помощи Украине. Мы очень ценим масштаб и широту лидерства США в организации и руководстве этой поддержкой», — сказал он.

Ложкин отметил, что помощь партнеров будет одним из вопросов, которые обсудят спикеры на форуме. Другими темами станут процесс восстановления Украины, роль американской двухпартийной поддержки в победе, а также формирование российско-иранской оси.

«Победа Украины будет означать победу международного порядка, основанного на демократии, правах человека и верховенстве права. Усилия этой коалиции друзей Украины должны обеспечить наказание России за этот акт агрессии, а также за многочисленные военные преступления и преступления против человечества, совершенные на нашей земле. Это единственный результат, который удержит другие авторитарные режимы от ведения агрессивных войн в будущем», — подчеркнул глава ЕКУ.

Партнером ЕКУ в проведении форума является ведущее мировое еврейское издание Tablet Magazine. Слоган мероприятия — Stand with Ukraine.



Известно об участии в KJF бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министра иностранных дел Государства Израиль Эли Коэна, бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, члена Палаты представителей США Марси Каптур, бывшего советника по безопасности США Роберта О'Брайена, а также представителей парламентов и правительств из многих стран мира, Еврокомиссии, научных работников и бизнесменов.

NV традиционно выступает медиа-партнером KJF. Смотрите прямую трансляцию ЗДЕСЬ.



Первый Kyiv Jewish Forum, инициированный президентом ЕКУ Борисом Ложкиным, прошел в офлайн-режиме в Киеве в 2019 году. Его гостями и участниками стали более 500 представителей еврейских общин со всего мира. В последующие годы форум проводился в онлайн-режиме. В 2021 году его аудитория достигла 1 млн человек.