«Приветствуем героизм ВСУ». Джонсон заявил, что абсолютно понимает неготовность украинцев к компромиссам с Путиным

17 июня, 18:56
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что абсолютно понимает неготовность украинцев к компромиссам с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Мы приветствуем героизм украинских Вооруженных сил, смелость и отважность ваших Вооруженных сил. Я абсолютно понимаю, Владимир, почему ты и твой народ не готовы на любые компромиссы с Путиным — потому что, если Украина страдает, если украинские войска страдают», — заявил Джонсон на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Он добавил, что есть все признаки и доказательства, что и войска Путина находятся под сильным давлением.

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«Они также несут тяжелые потери, и они просто колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней атакования Украины они до сих пор не достигли целей, которые определили на первую неделю», — отметил британский премьер.

Джонсон также заявил Зеленскому, что Великобритания может обучать до 120 тысяч военнослужащих каждые 120 дней. Если Украина примет это предложение, к участию в программе будут привлечены международные партнеры.

17 июня премьер Великобритании Борис Джонсон во второй раз прибыл в Киев с необъявленным визитом.

По данным издания Sky News, Джонсон в последний момент отказался от участия в крупной конференции в Донкастере, где должен был выступить перед депутатами и бизнесменами, сообщив организаторам, что у него есть «уважительная причина».

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Борис Джонсон Владимир Зеленский Российско-украинская война Украина-Великобритания Война России против Украины

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