Военные преступления РФ в Буче: Британия не успокоится, пока виновные не будут наказаны — Джонсон

4 апреля, 16:13
Цей матеріал також доступний українською
Борис Джонсон назвал военные преступления РФ в Буче «резней» (Фото:Jessica Taylor/REUTERS)

Борис Джонсон назвал военные преступления РФ в Буче «резней» (Фото:Jessica Taylor/REUTERS)

Великобритания работает над тем, чтобы российские военные, виновные в массовых убийствах мирных жителей в Буче и других городах Киевской области были привлечены к ответственности.

Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Обнаруженные новые массовые захоронения под Киевом вызывают отвращения. Великобритания не будет стоять в стороне, пока происходит эта неизбирательная и непростительная резня. Мы работаем над тем, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Мы не успокоимся, пока не восторжествует справедливость», — написал он у себя в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1510954552698277899?s=20&t=Hwnqh-jxokGvIhecXaPqKQ
Слушайте подкаст на эту тему

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили, по меньшей мере, 340 человек, в том числе дети.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Российская агрессия Буча Борис Джонсон Киевская область Военные преступления Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X