Военные преступления РФ в Буче: Британия не успокоится, пока виновные не будут наказаны — Джонсон 4 апреля, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон назвал военные преступления РФ в Буче «резней» (Фото:Jessica Taylor/REUTERS)

Великобритания работает над тем, чтобы российские военные, виновные в массовых убийствах мирных жителей в Буче и других городах Киевской области были привлечены к ответственности.

Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

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«Обнаруженные новые массовые захоронения под Киевом вызывают отвращения. Великобритания не будет стоять в стороне, пока происходит эта неизбирательная и непростительная резня. Мы работаем над тем, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Мы не успокоимся, пока не восторжествует справедливость», — написал он у себя в Twitter.

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По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили, по меньшей мере, 340 человек, в том числе дети.



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