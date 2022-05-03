Сегодня премьер Британии Джонсон выступит перед Верховной Радой 3 мая, 09:38 Цей матеріал також доступний українською Джонсон посетил Киев 9 апреля (Фото:ОПУ)

Во вторник, 3 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит перед Верховной Радой.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Как сообщает The Guardian, в своей речи он будет приветствовать сопротивление Украины против тирании России как пример для всего мира.

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Предполагается, что он напомнит о решимости Великобритании во время Второй мировой войны и скажет, что «мы помним наше время наибольшей опасности как наш звездный час».

«Это звездный час Украины, эпическая глава в вашей национальной истории, которую будут помнить и пересказывать еще многие поколения. Ваши дети и внуки будут говорить, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, который полон решимости быть свободным», — приводит слова его будущей речи издание.

Выступление Джонсона пройдет в видеоформате и станет ответным шагом на речь президента Украины Владимира Зеленского, который выступил в Палате общин в марте. Точное время не называется.

Премьер Британии также станет первым мировым лидером, который обратится к Верховной Раде с начала конфликта.

9 апреля в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Приезд не был анонсирован заранее. Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры также прошлись по центральным улицам украинской столицы.

Во время визита в Киев Джонсон объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

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