Джонсон выступит перед республиканцами США, чтобы убедить их продолжать поддерживать Украину 31 января, 18:06 Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится с законодателями-республиканцами в США, чтобы убедить их продолжить передавать Украине военную помощь.

Об этом сообщает Reuters.

Джонсон должен выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне во вторник, 31 января, вечером, заявил конгрессмен Джо Уилсон, член комитета Палаты представителей по иностранным делам.

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Он также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев, заявил сенатор США Тодд Янг. При этом сенатор добавил, что не знает точных сроков переговоров.

Ранее Джонсон сообщал, что российский диктатор ВладимирПутин начал войну против Украины не потому, что она собирается вступить в НАТО, а потому что считал, что альянс не очень серьезно относится к защите Украины.

По его словам, Запад десятилетиями использовал «дипломатическую двусмысленность на тему НАТО и Украины — и это закончилось полной катастрофой».