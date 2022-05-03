Джонсон анонсировал поставки Украине ракет Brimstone и панцирных машин для эвакуации
Борис Джонсон обратился к Раде, Зеленский присутствовал в зале заседаний (Фото:Stringer/Reuters)
В ближайшие недели Великобритания передаст Украине противокорабельные ракеты Brimstone и панцирные машины для эвакуации мирных граждан.
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Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в Верховной Раде.
«На протяжении ближайших недель мы пришлем вам Brimstone — это противокорабельные ракеты, ракетные системы, и также панцирные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и небезопасных участков, чтобы оборонять тех, кто ответственен за критическую инфраструктуру», — сказал он.
Джонсон заявил, что Украине будет предоставлена военная помощь на 300 млн фунтов.
«Радары, чтобы определять, где находится артиллерия, которая целится на ваши города. Дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы», — резюмировал Джонсон.
Brimstone — ракета класса земля-земля или воздух-земля, разработанная консорциумом MBDA UK для британских Королевских Воздушных Сил. Использование ракет позволяет выбрать определенную и наиболее приоритетную цель, что также способствует уменьшению сопутствующего ущерба для гражданских, находящихся в зоне поражения.
3 мая Джонсон выступил перед нардепами в Верховной Раде. Он стал первым мировым лидером, кто обратился к украинскому парламенту с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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