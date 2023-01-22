Зеленский встретился в Киеве с Джонсоном 22 января, 15:09 Борис Джонсон встретился в Киеве с Владимиром Зеленским (Фото:Скриншот видео Zelenskiy/Official/Telegram)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 22 января.

Об этом глава государства сообщил в Telegram

«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку!» — написал он, опубликовав видео.

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Они встретились возле Офиса президента. Экс-премьер Британии заявил, что для него большая честь быть в столице, поздоровался с министрами и представителями ОП. Потом Джонсон и Зеленский отправились в Дом с химерами, где продолжили разговор.

22 января Джонсон прибыл в Украину и посетил Бучу и Бородянку. Подробности его визита пока не известны.

17 июня 2022 года Борис Джонсон посетил Киев с необъявленным визитом и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. А менее чем через месяц в Великобритании началась борьба за кресло лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона, выступившего 7 июля с соответствующим заявлением. The Telegraph писал, что экс-премьер рассматривает возможность создания новой организации для поддержки Украины на международной арене и ее восстановления.