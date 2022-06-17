Прочитал в оригинале. Джонсону передали письмо от 6-летнего украинца, эвакуированного из Мариуполя 17 июня, 23:53 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон с письмом мальчика из Мариуполя, 17 июня 2022 года (Фото:Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia / Facebook)

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в пятницу, 17 июня, передали письмо и фото от шестилетнего Ильи, эвакуированного из Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.



В компании рассказали, что после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве Джонсон посетил выставку Рятуючи майбутнє о детях, эвакуированных по железной дороге во время войны.



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«Железнодорожники воспользовались случаем и в ответ на майское письмо господина Джонсона всем украинским детям передали ему письмо и фото от 6-летнего Ильи, эвакуированного из Мариуполя. Передали оригинал и перевод, но, как оказалось в поезде, господин Борис читает на украинском!» — сказано в сообщении.

Инфографика: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В конце мая пресс-служба ФК Шахтер сообщила, что 6-летний Илья Костушевич из Мариуполя написал письмо британскому премьеру в ответ на его открытое письмо украинским детям. Родители мальчика погибли в результате российских обстрелов, оккупанты полностью уничтожили улицу и район, где они жили.

«Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы скорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я бы хотел, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Отправляю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю Вас. Илья, 6 лет», — сказано в письме.

Борис Джонсон приехал в Украину с необъявленным визитом 17 июня, во второй раз после начала полномасштабного вторжения России. Они с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудили усиление санкций против России, военную помощь Украине и гарантии безопасности для нашей страны.

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