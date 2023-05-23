«Агент БоДжо!» Борис Джонсон отправился в Техас, чтобы заручиться поддержкой республиканцев для Украины 23 мая, 08:56 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Великобритания, возможно, разлюбила Бориса Джонсона, но союзники Украины в США считают, что бывший премьер-министр по-прежнему является идеальным посланником для укрепления поддержки Украины в колеблющихся республиканских регионах.

Об этом пишет Politico.

В понедельник, 22 мая проукраинские аналитические центры пригласили Джонсона на частный обед в Далласе, штат Техас, чтобы встретиться с двумя десятками ведущих консервативных деятелей штата, включая политиков, доноров и магнатов.

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Послание, которое Джонсон хотел донести до собравшихся, было простым: Америка должна придерживаться курса в Украине.

«Я просто призываю вас всех придерживаться этого курса», — сказал Джонсон присутствующим.

По его словам, «в долгосрочной перспективе это принесет огромные плоды».

Бывший премьер-министр Великобритании прилетел в Техас в тот момент, когда все большее число консервативных законодателей, кандидатов и активистов начали ставить под сомнение размер пакета поддержки США для Украины.

Ожидается, что политическая напряженность в связи с войной еще больше возрастет по мере приближения выборов в США в 2024 году.

Но Джонсон сказал техасским республиканцам в понедельник: «Вы поддерживаете правильную лошадь. Украина победит. Они собираются победить Путина».

Этот обед был не первым, когда Джонсон лоббировал интересы Украины перед американскими законодателями. В январе он посетил Вашингтон, где публично призвал администрацию предоставить Украине истребители, и во время той же поездки встречался с законодателями-республиканцами в частном порядке.