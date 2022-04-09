Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским 9 апреля, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Джонсон и Зеленский проводят встречу в Киеве (Фото:НВ)

В Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом около 16:30 в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал Сыбига в Facebook.



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