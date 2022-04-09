Джонсон во время визита в Киев заявил, что Великобритания готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине

9 апреля, 19:05
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Борис Джонсон прибыл в Киев на фоне полномасштабной войны России против Украины (Фото:ОП)

Борис Джонсон прибыл в Киев на фоне полномасштабной войны России против Украины (Фото:ОП)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Киев в субботу 9 апреля объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

"Сегодня я встретился со своим другом президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку народу Украины", - написал Джонсон в Twitter.

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"Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, являющийся свидетельством нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании России", - рассказал британский премьер.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1512818337415372802

Около 16:30 в субботу, 9 апреля, стало известно, что в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Приезд не был анонсирован заранее. Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киев Великобритания Борис Джонсон Владимир Зеленский Украина-Великобритания Война России против Украины

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