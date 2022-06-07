Удержался, но не победил. Западная пресса анонсирует новые испытания Борису Джонсону и выясняет, почему им недовольны британцы 7 июня, 19:58 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською В поддержку премьер-министра Великобритании высказались 60% однопартийцев. Однако его политсила переживает раскол, который в дальнейшем будет расти, предполагают иностранные СМИ. (Фото:John Sibley / REUTERS)

После голосования по вотуму недоверия британскому премьеру Борису Джонсону, западные СМИ выясняют, как долго он удержится на этом посту.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остался в своем кресле, получив вотум доверия в результате тайного голосования членов фракции консерваторов, которое состоялось в британской Палате общин вечером 6 июня.

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За Джонсона проголосовали 211 его однопартийцев — при том что для сохранения должности ему необходимы были по меньшей мере 180 голосов. Однако 148 депутатов выразили премьеру недоверие, что указывает на серьезное понижение поддержки политика. Его рейтинг начал падать после прошлогоднего скандала из-за вечеринок на Даунинг-стрит, которые нарушали установленные правительством правила жесткого карантина, подчеркивает американская газета The New York Times . То, что против Джонсона проголосовало 40% консерваторов, издание называет «неожиданно масштабным мятежом».

За два с половиной года во главе правительства Джонсон прошел путь от «наиболее надежного соискателя голосов», известного политика, перерисовавшего политическую карту страны, к герою скандальных новостей о запретных вечеринках. Теперь он останется в должности еще по крайней мере на год — столько времени, согласно действующим партийным правилам, должно пройти, прежде чем консерваторы смогут организовать новое голосование по вотуму недоверия. Впрочем, как показывает история, прошедшие через подобное голосование премьеры-консерваторы все же покидают должность — если не в ближайшее время, то в течение нескольких ближайших месяцев. Так произошло с Терезой Мэй, которую в 2018 году поддержали даже больше однопартийцев, чем ныне Джонсона, а также с Маргарет Тэтчер в 1990 году.

Выступит ли против нынешнего премьер-министра правительство, как это произошло перед стремительной отставкой Тэтчер, задается вопросом The New York Times. Будет ли партия угрожать изменить правила и провести второй вотум недоверия, как она это сделала, чтобы убедить уйти Мэй? Станет ли Джонсон рисковать, созывая досрочные всеобщие выборы, чтобы добиться от общественности мандата, которого он не смог получить от своей партии? Ответы на эти вопросы определят, удержится ли премьер в должности и как долго.

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