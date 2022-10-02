Борис Джонсон станет новым президентом британской инициативы Консерваторы-друзья Украины

2 октября, 21:02
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Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет президентом инициативы Conservative Friends of Ukraine (Консерваторы-друзья Украины), созданной после полномасштабного вторжения РФ.

Об этом нынешний глава парламентской группы Джон Виттингдейл объявил на мероприятии в рамках конференции тори, сообщает The Guardian.

По его словам, Джонсон во многих смыслах «очевидный и наиболее достойный» человек, чтобы возглавить эту организацию, «потому что он был первым не только в этой стране, но и на Западе, который так решительно выступил в поддержку украинского народа».

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Conservative Friends of Ukraine — это новая инициатива Британии в поддержку Украины и украинцев, переживающих неспровоцированное полномасштабное вторжение РФ.

«Мы хотим помочь способствовать максимально возможной британской поддержке украинцев здесь и за рубежом», — говорится в описании инициативы в Twitter.

https://twitter.com/confriendsukr/status/1500972075569360901?s=20&t=2HCBwsF9bhpElmeMhHNneQ

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.

Новым премьером Британии 5 сентября была избрана министр иностранных дел Лиз Трасс.

https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Борис Джонсон Война России против Украины

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