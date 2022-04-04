«Восхищаюсь вашей отвагой»: Джонсон заявил, что танки и автоматы Путина не сломят украинцев 4 апреля, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон отметил мужество и упорство украинского народа (Фото:Jessica Taylor/REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что Кремлю не сломить Украину, и она снова возродится, несмотря на весь ущерб, нанесенный ей кремлевским режимом.

Об этом он сказал в своем обращении в Twitter, обнародованном в понедельник, 4 апреля.

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«Все танки и автоматы в арсенале Путина никогда не сломят дух украинского народа и не завоюют их Родину. Британия никогда не будет колебаться в поддержке наших друзей, и у меня нет ни малейшего сомнения, что, когда закончится это время страданий, Украина снова возродится и снова займет свое место среди свободных и суверенных государств», — заявил глава британского правительства.

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Джонсон также отметил, что мужество и упорство, с которым украинцы защищают свою страну, вдохновляют.

«Мы в Британии в плену восхищения их отвагой и патриотизмом», — подчеркнул он.

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