«Не может просто уйти». Борис Джонсон планирует прощальную поездку в Киев перед отставкой — The Telegraph

25 июля, 09:20
Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/Pool)

Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/Pool)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует осуществить прощальную поездку в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским прежде, чем покинет свой пост в сентябре, сообщает The Telegraph.

«Он действительно чувствует ответственность за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его», — рассказал источник издания.

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Издание не сообщает, когда может состояться визит Джонсона в Украину.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон дважды посещал Киев.

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7 июля Джонсон объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Этому предшествовал ряд отставок среди членов Консервативной партии. Джонсон намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.

После отставки Джонсон обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. В ходе переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поставлять военную помощь столько, сколько нужно.

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22 июля Джонсон провел еще один телефонный разговор с Зеленским и повторно отметил «неизменную решительность» Британии в поддержке Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Великобритания Борис Джонсон Украина Владимир Зеленский

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