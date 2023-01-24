Чего, черт побери, ждет Запад? Давайте дадим украинцам все, что им нужно сейчас — Борис Джонсон поддержал Украину в эмоциональной колонке 24 января, 16:22 Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, 22 января 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призывает немедленно предоставить Украине всю необходимую ей помощь для победы над Россией в сильной и эмоциональной колонке для Daily Mail.

NV публикует ее перевод.

Пойдемте со мной на рыжую грязь церковного двора в Буче, мимо поврежденной пулями церкви святого Андрея. Встаньте над могилами некоторых из 416 жителей этого города — девять из них — дети, которых расстреляли россияне, пытаясь напугать остальных.



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Посмотрите на фотографии их трупов со связанными за спинами руками, которые оставили на улице гнить или чтобы их съели собаки. Постойте со мной у почерневших остатков многоквартирного дома в Бородянке, развороченной сантехники и разбитых детских игрушек. Посмотрите, что одна из 500-килограммовых авиационных бомб Путина может сделать с восьмиэтажным домом.

Попытайтесь встретиться с умоляющими глазами людей, которые вытащили из-под завалов 162 трупа и искали 28 человек, чьи останки так и не были найдены.

Посмотрите на этих храбрых украинцев и ответьте мне на вопрос: чего, черт побери, мы ждем?

Борис Джонсон опубликовал на своей странице в Twitter обложку выпуска Daily Mail со своей колонкой



Произошедшее здесь в пригороде Киева вызывает отвращение. Но это происходит в каждой части Украины, которую Путин продолжает оккупировать: пытки, изнасилования, массовые убийства.

Хотя физическое уничтожение здесь ужасно, оно тускнеет на фоне преступлений, которые Путин совершает в других частях страны, уничтожая целые поселки тайфуном из бомб и ракет.

У него нет ограничений. Для него не существует угрызений совести. Он уже давно отверг малейшее уважение к законам войны — и с каждым днем все больше невинных приносится в жертву, больше храбрых украинских солдат погибает и все больше молодых россиян попадает в пасть его мясорубки.

Позвольте мне задать вопрос еще раз. Какие основания для промедления здесь возможны? Почему мы не оказываем украинцам всю необходимую помощь сейчас, когда они в этом нуждаются?

Пусть у нас не будет сомнений. Украина побеждает и выигрывает войну. Украинские сердца сильны и их решимость закаляется с каждым днем. Проедьте по окрестностям Киева, и вы увидите, как яростно они дрались, защищая свои очаги и дома, и как бессмысленно Путин не понял своего врага.

Вы увидите бесчисленное количество построек, помятых и шрамированных огнем российских танков. Вы увидите, как гусеницы этих танков порезали асфальт дорог.

Вы также увидите места расположения и окопы в лесу, замаскированные ветошью, из которых украинцы бесстрашно устраивали засады на эти российские танки — взрывали их переносными зенитно-ракетными комплексами, многие из которых были изготовлены в Белфасте. Вы увидите, где они разгромили то, что должно было быть самой грозной армией в мире.

Изгнание украинцами российских войск из Киева войдет в список великих военных подвигов современности. Они это повторили в Харьковской области и снова в Херсоне.

Они могут и будут выгонять Путина из всей Украины. Сейчас это война за независимость, и история учит нас, что войны за независимость заканчиваются только одним способом. Вопрос в том, когда.

Чем быстрее мы поможем украинцам достичь неизбежной победы, тем быстрее закончатся их страдания и тем быстрее весь мир, включая Россию, начнет приходить в себя после путинской катастрофы. Это требует от всех нас на Западе, от всех друзей Украины, удвоить и утроить нашу поддержку.

Путинские войска деморализованы. Им не хватает хороших боеприпасов. Его армия состоит из только что освобожденных заключенных или испуганных представителей этнических меньшинств из анонимных городов в самых отдаленных уголках России, которых заставили воевать.

Но каким бы расточительным ни был Путин, у него все еще есть резерв населения, которое он имеет право мобилизовать, и он продемонстрировал свое полное пренебрежение к ценности человеческой жизни.

Сейчас он готовит контрудар. И даже если украинцы видят его приближение и легко его преодолеют, им понадобится наша помощь на следующем и решающем этапе — возвращения сухопутного моста. Это та сплошная полоса завоеванной земли, которая тянется вдоль побережья от Донбасса до Крыма и перекрывает выход Украины к Азовскому морю.

Если они смогут вернуть этот наземный мост или проложить себе путь через него и разрезать его на две части, украинцы победили. Для Путина игра окончена.

Все, что им нужно для этого — это экипировка, которую Запад имеет в избытке, не имея более высокой моральной или стратегической цели, чем помочь Украине.

Им нужен «глубокий огонь» — артиллерия большой дальности, которая издалека может поразить позиции Путина. Теперь они видят, что он делает на украинской земле. Они могут найти его командные центры и склады боеприпасов.

К их огромному разочарованию, они не могут поразить эти цели имеющимися системами. Им нужны самолеты, чтобы наносить удары по этим позициям с воздуха, и им нужны бронемашины и танки, чтобы отбить и удержать землю, которую украл Путин.

Я горжусь тем, что именно Великобритания снова показывает в этом пример. Отправив 14 танков Challenger 2, наш министр обороны Бен Уоллес подал пример для подражания другим странам. Теперь пора другим следовать нашему примеру.

Украинцам нужны сотни танков, и они должны получить их от американцев, немцев, поляков и многих других. Где западному миру сейчас нужно разместить эти танки?

Для охраны Северного Рейна-Вестфалии? Защиты Теннесси? Чтобы они бродили по селам Уилтшира?

То же можно сказать о каждом элементе конвенциональого оружия, который мог бы помочь Украине положить конец этой агонии.

Не говорите со мной об «эскалации» или риске того, что мы как-то спровоцируем Путина на какой-то новый ужас, увеличив нашу поддержку. Почему мы должны бояться провоцировать его, если он уже показал, что он сделает без малейшей провокации?

Как он может «эскалировать (ситуацию — ред.)», если он уже дошел до такой степени варварства, что систематически уничтожает дома мирных жителей?

Он усугубит эскалацию с помощью ядерного оружия? В самом деле? Не верю ни на миг.

Будь Путин настолько безумным, чтобы применить ядерное оружие, он мгновенно потерял бы все решающие голоса в мире — из Африки, Ближнего Востока, Азии — которые сейчас так мало готовы его критиковать.

Хуже того, с его точки зрения, он проигрывает китайцам. Он станет глобальным изгнанником и погрузит Россию в такое состояние криогенного экономического отчуждения, что нынешние санкции будут выглядеть умеренными.

Прежде всего, он потерял бы российский народ, который был бы очень испуган последствиями такого шага и того, к чему он может привести. И это даже не сработало бы. Это не заставило бы украинцев прекратить воевать.

Он этого не сделает. Он хочет заставить нас говорить о ядерном оружии, потому что он хочет изобразить свою войну по собственному выбору как противостояние между НАТО и Россией. Она таковой не является. Это жестокое и неспровоцированное нападение на невинную европейскую страну, и все, что делают друзья Украины, — это чтобы помочь этой стране защититься.

Нас нельзя винить в геостратегической катастрофе, которую Путин навлек на себя. Своим насилием и агрессией ему удалось не только заставить Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО; он красноречиво уничтожил любые аргументы против членства самих украинцев в НАТО.

К чему привела наша десятилетняя неспособность выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного зонта НАТО?

Результат — самая кровавая война в Европе за 80 лет. Теперь ясно то, чего не было ясно до вторжения Путина, что Украина должна присоединиться — ради ясности, стабильности и долгосрочного мира.

И да, я признаю, что когда Путин в конце концов и неизбежно проиграет, будет трудно объяснить все это российской общественности. Но он найдет способ. Он контролирует органы, формирующие общественное мнение. Он до сих пор имеет очень значительную поддержку.

Не наша задача волноваться о Путине или о том, куда может пойти его карьера дальше или заниматься бессмысленной кремлинологией. Наша задача — помочь Украине победить как можно скорее.

Эти героические люди воюют за всех нас. Украинцы воюют за грузин, за молдаван, за страны Балтии, за поляков — за всех, кому в свое время может грозить безумный реваншизм и неоимпериализм Путина. Они борются за принцип, что нации не должны менять свои границы силой.

Когда Украина победит, это будет месседж, который услышит весь мир. Давайте поможем им победить, не в следующем году или еще через год, а в этом, в 2023 году; и не говорите мне, наконец, о расходах.

Если вы хотите минимизировать мировую экономическую боль, если вы хотите избежать огромных затрат — в крови и ценностях — от того, что позволяете этой трагедии продолжаться, тогда давайте вместе сделаем очевидную вещь.

Давайте дадим украинцам все, что им нужно для победы сейчас.

