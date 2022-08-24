Джонсон получил орден Свободы и именную табличку на Аллее смелости — фото 24 августа, 19:37 Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский в среду, 24 августа, вручил британскому премьер-министру Борису Джонсону Орден Свободы — наивысшую государственную награду, которую может получить иностранец в Украине.

«Я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев орден Свободы. Эта награда полностью отражает то, что Борис делал и делает для нашей страны и всей Европы», — заявил глава украинского государства во время пресс-конференции.



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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Агентство Reuters также опубликовало фото с именем Джонсона на Аллее смелости, которую президент Украины накануне открыл на Площади Конституции.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи Зеленский и Джонсон обсудили оборонные потребности Украины, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, обращение с украинскими военнопленными, участие Британии в восстановлении Украины и другие экономические вопросы.



"…Премьер-министр Джонсон всегда говорил: что еще Британия может сделать для Украины, чтобы вы победили? Я думаю, это главное содержание отношений Великобритании и Украины, отношений наших обществ, дружеских отношений между нами. Это, на мой взгляд, самое главное, что произошло между нашими государствами. И это тоже не дает нам права проиграть в этой войне, и мы точно не проиграем с такими друзьями", — подчеркнул президент Украины.



Джонсон во время пресс-конференции заявил, что восхищен смелостью украинцев и что Британия продолжит всячески поддерживать Украину. Он также сказал, что сейчас нужно увеличивать поддержку нашей страны.

«У этой войны может быть только один конец — Украина победит. И Великобритания будет рядом с вами», — добавил Джонсон.

Британский премьер приехал в Киев с необъявленным визитом 24 августа. Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. В Киеве Джонсон анонсировал новый пакет помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов, который будет включать 850 микродронов Black Hornet.

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