Джонсон получил орден Свободы и именную табличку на Аллее смелости — фото

24 августа, 19:37
Поделиться:
Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский в среду, 24 августа, вручил британскому премьер-министру Борису Джонсону Орден Свободы — наивысшую государственную награду, которую может получить иностранец в Украине.

«Я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев орден Свободы. Эта награда полностью отражает то, что Борис делал и делает для нашей страны и всей Европы», — заявил глава украинского государства во время пресс-конференции.

Видео дня

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Агентство Reuters также опубликовало фото с именем Джонсона на Аллее смелости, которую президент Украины накануне открыл на Площади Конституции.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи Зеленский и Джонсон обсудили оборонные потребности Украины, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, обращение с украинскими военнопленными, участие Британии в восстановлении Украины и другие экономические вопросы.

Читайте также:
31 День Независимости. В Киев приехал Борис Джонсон, Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН — онлайн

"…Премьер-министр Джонсон всегда говорил: что еще Британия может сделать для Украины, чтобы вы победили? Я думаю, это главное содержание отношений Великобритании и Украины, отношений наших обществ, дружеских отношений между нами. Это, на мой взгляд, самое главное, что произошло между нашими государствами. И это тоже не дает нам права проиграть в этой войне, и мы точно не проиграем с такими друзьями", — подчеркнул президент Украины.

Джонсон во время пресс-конференции заявил, что восхищен смелостью украинцев и что Британия продолжит всячески поддерживать Украину. Он также сказал, что сейчас нужно увеличивать поддержку нашей страны.

«У этой войны может быть только один конец — Украина победит. И Великобритания будет рядом с вами», — добавил Джонсон.

https://www.youtube.com/embed/_UAkX1tpeNg

Британский премьер приехал в Киев с необъявленным визитом 24 августа. Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. В Киеве Джонсон анонсировал новый пакет помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов, который будет включать 850 микродронов Black Hornet.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Борис Джонсон Украина-Великобритания Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X