Почетный гражданин Киева. Кличко наградил Бориса Джонсона — видео 19 января, 00:11 Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева (Фото:скриншот видео / Віталій Кличко / Facebook)

Городской голова Киева Виталий Кличко на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и вручил ему награду Почетный гражданин Киева.

Кличко сообщил в Facebook, что награждение прошло в Украинском доме в Давосе.



«Борис неоднократно посещал украинскую столицу — и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании, Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир», — подчеркнул он.

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Борис Джонсон, получая награду, сказал, что для него это большая честь. Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин совершил катастрофическую ошибку, развязав войну против Украины, и мир должен помогать нашей стране танками, самолетами и всем необходимым, пока Украина не победит.



«Я говорил со многими украинцами и понял, что если у Путина хватит безумия вторгнуться, украинцы будут сражаться и победят. И именно так все и будет», — заявил Джонсон.

Киевский городской совет присвоил Борису Джонсону звание почетного гражданина Киева 24 ноября.



24 августа президент Владимир Зеленский в Киеве вручил Борису Джонсону Орден Свободы — наивысшую государственную награду, которую может получить иностранец в Украине. Его именная табличка также появилась на Аллее смелости на площади Конституции.



Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Британии и лидера Консервативной партии из-за конфликтов в правительстве. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы. Правительство Британии сейчас возглавляет Риши Сунак, который 19 ноября приехал в Украину.



Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk