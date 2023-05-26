Джонсон поговорил с Трампом о войне России против Украины — BBC 26 мая, 19:22 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который находится с визитом в Соединенных Штатах, встретился с экс-президентом Дональдом Трампом и поговорил с ним о войне РФ против Украины.

В комментарии BBC он подтвердил, что действительно провел переговоры с Трампом. Не раскрывая подробностей встречи, представитель британского экс-премьера отметил, что тот в разговоре с Трампом «обсудил ситуацию в Украине и жизненную важность победы Украины».

Видео дня

Встреча, вероятно, состоялась в четверг, когда экс-президент США встретился с Борисом Джонсоном за ужином.

Джонсон сейчас находится в Техасе по приглашению проукраинских аналитических центров, чтобы провести встречу с представителями Консервативной партии и их донорами и убедить тех в важности дальнейшей поддержки Украины.

Вероятно, встреча с Трампом состоялась именно в рамках этой поездки.