Джонсон: Сначала победа Украины в войне с Россией, только тогда переговоры 25 мая, 15:10 Борис Джонсон возглавлял правительство Великобритании в 2019—2022 годах (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

Война должна закончиться победой украинского народа и выводом всех российских войск. Об этом сказал премьер-министр Великобритании в 2019—2022 годах Борис Джонсон в видеообращении к участникам 15-го Киевского форума по безопасности.



Джонсон отметил, что многие люди сейчас утверждают, что война, которую начал диктатор Владимир Путин, может завершиться только переговорами.

«Я отвечаю: это может быть так, однако перед любыми переговорами эта война должна закончиться, и она закончится победой украинского народа, изгнанием путинской армии и прекращением его варварских попыток захватить украинскую территорию. И выводом его войск», — подчеркнул он.

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Борис Джонсон подчеркнул, что Запад должен сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в достижении этой цели как можно скорее.

«И нет ни одной мыслимой причины для задержек», — резюмировал экс-премьер.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заверил, что, пока российские захватчики не оставят всей территории Украины, никаких мирных переговоров с РФ быть не может.

25−26 мая проходит 15-й Киевский форум по безопасности, его тема этого звучит как За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO. В нем принимают участие известные международные деятели, мировые специалисты по международным отношениям и проблемам безопасности, дипломаты, журналисты и общественные активисты.



Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — основная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером форума.