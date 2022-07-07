«Быть лидером — это называть зло РФ злом». В ОПУ отреагировали на отставку Джонсона

7 июля, 15:07
Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Британии (Фото:Stefan Rousseau/Pool/Reuters)

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Британии (Фото:Stefan Rousseau/Pool/Reuters)

Советник главы Офиса президент Украины Михаил Подоляк отреагировал на отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Быть лидером — это называть российское зло злом и брать ответственность в наиболее кризисные времена. Быть лидером — это первым приехать в Киев, несмотря на ракетные обстрелы. Благодарю Бориса Джонсона за то, что понимает угрозу российского монстра и всегда на передовой поддержки Украины», — написал он в своем Twitter.

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Подоляк напомнил, что Джонсон сразу начал называть вещи своими именами и сразу предложил глобальной политике изменить принципы и стать более ответственными и не делать вид, что война в Украине — это маленькая конфликтная ситуация.

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https://www.youtube.com/embed/9HvoBY2-0o8

«Сегодня у нас есть все, что нужно для эффективной обороны страны: и оружие, и партнерство, и коалиция. Благодаря Борису Джонсону мы понимаем, что победа — это действительно символ будущего в Украине», — резюмировал советник главы ОПУ.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1545010479931727872

7 июля Борис Джонсон объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

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Джонсон объявил о своей отставке после скандала в его правительстве и увольнения большинства сотрудников во главе с министрами.

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Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку из-за обвинений в том, что он пьяным домогался к двум мужчинам в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других людей в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Пинчер был снова назначен на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

Джонсон стал одним из первых мировых лидеров, который посетил Украину в начале полномасштабного вторжения России. Он также приезжал в Киев в конце июня с необъявленным визитом.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Отставка Михаил Подоляк

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