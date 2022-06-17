Борис Джонсон во второй раз с начала войны прибыл в Киев с необъявленным визитом 17 июня, 17:30 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 17 июня 2022 года (Фото:Boris Johnson / Twitter)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, вновь прибыл в Киев с необъявленным визитом и сейчас проводит встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Twitter журналист The Times Стивен Суинфорд.

Об этом также пишет Sky News. По данным издания, Джонсон в последний момент отказался от участия в крупной конференции в Донкастере, где должен был выступить перед депутатами и бизнесменами, сообщив организаторам, что у него есть «уважительная причина».

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Позже эту информацию подтвердил Владимир Зеленский, опубликовав видео встречи с британским премьером. Визит заранее не анонсировали.

«Много дней этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании жесткая и решительная. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона», — подчеркнул Зеленский.



Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram-канале, что во время встречи с Джонсоном обсуждались поставки тяжелого вооружения и систем ПВО, экономическая поддержка Украины, усиление санкционного давления на Россию, гарантии безопасности для Украины, необходимость компенсацией Россией причиненного ущерба, а также победа Украины.

Борис Джонсон стал первым лидером Большой семерки, который приехал в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Он находился с визитом в Киеве 9 апреля.

В Великобритании Джонсон столкнулся с угрозой отставки на фоне скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна. 6 июня он получил вотум доверия от своей Консервативной партии.

Накануне, 16 июня, в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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