Борис Джонсон назвал Зеленского абсолютно выдающимся и смелым парнем 22 ноября, 22:30 Джонсон убежден, что Зеленский был «абсолютно выдающимся» в своем руководстве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назвал украинского лидера Владимира Зеленского «очень смелым парнем». Он предположил, что история войны России против Украины была бы совершенно другой без Зеленского.

В интервью CNN Джонсон заявил, что Зеленский был «абсолютно выдающимся» в своем руководстве.

«Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совершенно, совершенно другой, если бы его там не было», — сказал бывший глава правительства Британии.

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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.