Борис Джонсон хочет участвовать в конкурсе на пост главы правительства Британии после отставки Трасс — Times 20 октября, 17:24 Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять участие в конкурсе на пост главы правительства Британии, чтобы заменить Лиз Трасс, которая объявила о своей отставке, сообщил редактор Times Стивен Суинфорд.

«Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, будет участвовать в конкурсе лидеров консерваторов», — пишет он в Twitter.

Суинфорд добавил, что Джонсон считает, что это вопрос национальных интересов.

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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы, которым стала Лиз Трасс.

Трасс объявила о своей отставке в четверг, 20 октября, после 45 дней на посту премьера Британии. Глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди говорил, что новый лидер правящей Консервативной партии Трасс может быть избран до 31 октября.