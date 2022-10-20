Борис Джонсон хочет участвовать в конкурсе на пост главы правительства Британии после отставки Трасс — Times

20 октября, 17:24
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять участие в конкурсе на пост главы правительства Британии, чтобы заменить Лиз Трасс, которая объявила о своей отставке, сообщил редактор Times Стивен Суинфорд.

«Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, будет участвовать в конкурсе лидеров консерваторов», — пишет он в Twitter.

Суинфорд добавил, что Джонсон считает, что это вопрос национальных интересов.

Видео дня

https://twitter.com/Steven_Swinford/status/1583091554574831617
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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы, которым стала Лиз Трасс.

Трасс объявила о своей отставке в четверг, 20 октября, после 45 дней на посту премьера Британии. Глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди говорил, что новый лидер правящей Консервативной партии Трасс может быть избран до 31 октября.

https://www.youtube.com/embed/3TVN2tZdyEA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Великобритания Борис Джонсон Лиз Трасс

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