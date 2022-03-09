«Отстроим». Джонсон анонсировал аналог плана Маршалла для восстановления Украины после войны 9 марта, 00:27 Цей матеріал також доступний українською Собственность подсанкционных олигархов может стать одним из источников финансирования (Фото:Boris Johnson / Instagram)

После встреч с лидерами стран Вышеградской группы (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия) премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет разработан аналог плана Маршалла для послевоенного восстановления Украины.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Мы пришли к согласию относительно необходимости показать народу Украины сейчас, что, что бы ни случилось, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет защищена и восстановлена, мы ее отстроим и у нас будет план Маршалла для восстановления Украины», — сообщил премьер-министр Британии.

В настоящее время детали по финансированию плана находятся на ранней стадии обсуждений. Как сообщает Экономическая правда, соратники Джонсона заявили, что одним из источников финансирования плана может стать лондонская собственность олигархов, против которых ввели санкции.

Напомним, план Маршала — один из ключевых геополитических шагов США в ХХ веке. Американцы оказывали бесплатную финансовую помощь европейским странам, чтобы помочь им восстановиться после войны. План был разработан генералом Джорджем Маршаллом, государственным секретарем США. Идея заключалась в восстановлении разрушенной экономики Европы, устранении торговых барьеров между странами и модернизации промышленности.

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