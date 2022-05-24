«Он против нас». В Кремле отреагировали на увольнение российского дипломата, который осудил войну в Украине 24 мая, 13:24 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:Alex Kirilov/www.flickr.com)

В Кремле прокомментировали отставку советника постоянного представительства России при ООН в Женеве Бориса Бондарева, который осудил войну против Украины и заявил, что ему «никогда не было так стыдно».



Война России против Украины — главные события 24 мая

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, раз Бондарев «осуждает действия российского руководства», то этот дипломат выступает против всей России.

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«Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — сказал Песков.

Накануне Бондарев покинул пост советника постоянного представительства России при ООН в Женеве. Дипломат осудил российского диктатора Владимира Путина за его агрессивную войну против Украины.

Бондарев раскритиковал Министерство иностранных дел страны-агрессора РФ, где он проработал 20 лет, за растущий «уровень лжи и непрофессионализма».

«За 20 лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а фактически против всего западного мира, является не только преступлением против украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа России, жирной буквой Z перечеркивающим все наши надежды и перспективы на процветание свободного общества в нашей стране», — сказано в его заявлении.

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