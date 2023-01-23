Главы МИД стран ЕС обсудят новую военную помощь Украине — Боррель 23 января, 11:10 Жозеп Борель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В понедельник, 23 января, министры иностранных дел стран Евросоюза будут обсуждать военную поддержку Украины.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Борель, передает пресс-служба Совета ЕС.

"Мы обсудим, как продолжать военную поддержку Украины, обсудим новый транш из Европейского фонда мира, чтобы предоставить большее финансирование Украине, и затем мы обсудим уровень военной поддержки по итогам встречи в Рамштайне", - сказал Боррель.

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По его словам, к встрече присоединится министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Борель добавил, что в Рамштайне был «хороший результат» касательно количества вооружения, которое страны-члены решили предоставить Украине.

«Германия вовлечена в оказание большого количества помощи. Что касается танков, это не единственный обсуждаемый вопрос», — сказал он.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн прошла 20 января.

По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

Кроме того, США предоставят ВСУ:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминностойких транспортных средства ( MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви ( HMMWV).

В то же время Германия отказалась удовлетворить запрос на поставки ВСУ танков Leopard 2 до достижения консенсуса среди всех партнеров.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.



В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что это условие не является обязательным.

На фоне неуверенной позиции Германии президент Польши Анджей Дуда во время своего визита во Львов 11 января объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

Несмотря на это Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.