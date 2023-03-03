Лавров не сбежал. Боррель заявил о «небольшом улучшении» в дипломатии с РФ после встречи G20

3 марта, 15:51
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что увидел «небольшое улучшение» в дипломатии с Россией после встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели.

Об этом сообщает The Guardian.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров оставался в комнате, когда западные страны критиковали Россию — в отличие от последней встречи министров иностранных дел G20 на Бали в прошлом году, когда он вылетел оттуда», — сказал Боррель.

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По его словам, на этот раз Лавров, по крайней мере, «остался и послушал».

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«Это небольшое улучшение, но оно важно. Я думаю, что это лучше, чем ничего», — сказал он.

15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Страну-агрессора РФ вместо диктатора Путина представлял глава МИД Сергей Лавров.

Мировые лидеры решили отказаться от совместного фото с представителем России. Лавров уехал с саммита Большой двадцатки до его окончания и официального принятия итоговой декларации.

Во время саммита G20 в Нью-Дели госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину встретился со главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.

https://www.youtube.com/watch?v=RjP6lxW1x0g
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сергей Лавров G20 Жозеп Боррель Война России против Украины

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