Борьба с проблемой иммиграции не должна приводить к развалу ЕС - глава Европарламента

Президент Европейского парламента Антонио Таяни считает, что кризис беженцев может привести к развалу Евросоюза, передает Zeit.

"Обхождение с иммиграционным вопросом не должно привести к разрушению Европейского Союза. Если каждое государство-член будет действовать только в соответствии со своими интересами, сообщество распадается", - сказал Таяни.

Он убежден, что при решении проблемы беженцев нельзя исходить из "национальных" решений, нужна европейская стратегия.

В интервью Таяни также обратился к немецким партиям консервативного блока – ХДС и ХСС – с призывом найти консенсус по политике в отношении беженцев, напомнив, что стабильность Европы зависит во многом от стабильности Германии. При этом он заметил, что выступает против закрытия внутренних границ.

Отметим, что в воскресенье, 24 июня, в Брюсселе состоится встреча глав государств и правительств стран, наиболее затронутых проблемой беженцев и нелегальных мигрантов.

Ранее Президент Франции призвал ввести санкции против стран, которые отказались принять мигрантов.

Напомним, в июне Италия отказалась давать разрешение судну Aquaris, на борту которого находились 629 мигрантов, причалить в своем порту. На борту судна находились около 123 детей и беременные женщины. Судно направили к берегам Мальты, которая тоже отказалась принимать его. В конце концов, принять мигрантов с судна Aquaris согласилась Франция.

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