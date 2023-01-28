Борьба с коррупцией критически важна для увеличения иностранной помощи Украине — послы G7 28 января, 21:23 Послы G7 в очередной раз отметили важность борьбы с коррупцией в Украине (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Борьба с коррупцией имеет критическую важность в контексте увеличения иностранной помощи и во время восстановления Украины, заявили послы стран Большой семерки в Украине по итогам встречи с главой Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александром Новиковым.

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«Послы G7 встретились с главой НАПК Новиковым, который проинформировал об антикоррупционной политике и законодательстве. Мы отметили критическую важность борьбы с коррупцией в контексте увеличения иностранной помощи и во время восстановления и отстройки Украины», — отмечается в сообщении послов G7 в Twitter.

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После ряда недавних отставок украинских топ-чиновников в ЕС приветствовали тот факт, что украинские власти серьезно относятся к коррупционным обвинениям в адрес чиновников.



В США одновременно выразили уверенность, что обвинения в коррупции, которые привели к отставкам в правительстве Украины в последние дни, не касаются военной и гуманитарной помощи, оказанной Соединенными Штатами.