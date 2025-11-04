В Еврокомиссии считают, что «чрезмерное давление» на Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжается до сих пор.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

По данным издания, в этом документе говорится о том, что отдельные силы в Украине пытаются подорвать борьбу с коррупцией, хотя она и достигла в этой борьбе значительного прогресса.

В частности, Еврокомиссия указала на создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования коррупционных правонарушений во главе с Сергеем Власенко и Максимом Бужанским.

«Важно, чтобы парламентский контроль не подрывал доверие общественности к антикоррупционным институтам из-за необоснованных публичных заявлений и не выходил за пределы ограничений, вытекающих из принципа разделения власти», — прокомментировали в ЕК создание этой ВСК.

Кроме того, в отчете ЕК по Украине упоминается уголовное преследование детективов НАБУ со стороны Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которое, по мнению ЕС, приобрело системный характер.

Еврокомиссия подчеркнула, что отмена принятого в июле законодательства, которое ограничивало независимость антикоррупционных органов, не сняло проблему полностью, и «чрезмерное давление на антикоррупционные органы остается предметом беспокойства».

Несмотря на это, в отчете действия Украины не признаются «откатом реформ». Также в нем указывается на то, что после серьезного беспокойства со стороны международных партнеров независимость НАБУ и САП быстро восстановили. Источник издания заявил, что это произвело положительное впечатление на европейских чиновников.

Также Еврокомиссия отметила, что деятельность НАБУ и САП приносит реальные результаты, а потому борьба с коррупцией в Украине продолжается не только формально, но и на практике.

Ранее Европейская правда писала, что сообщение агентства Reuters о том, что проект будущего отчета Еврокомиссии о расширении ЕС содержит утверждение о «негативных тенденциях» в Украине, является ложным, таких цитат в документе, согласованном еще на прошлой неделе, нет.

Как писало Reuters, в проекте отчета якобы говорилось о том, что Украина демонстрирует «впечатляющую преданность» евроинтеграции, однако должна изменить «негативные тенденции» с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

4 ноября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что Еврокомиссия в отчете о расширении, который будет обнародован 4 ноября, впервые заявила, что Украина демонстрирует рекордный прогресс в большинстве ключевых сфер реформ и готова к открытию первого, второго и шестого кластеров переговоров.

Он отметил, что это лучший отчет о расширении за последние три года.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС и готова к началу переговоров по открытию первого кластера.

29 сентября Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.