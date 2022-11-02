ВСУ получат антидроновые системы Vampire только в середине 2023 года — Пентагон 2 ноября, 15:48 Пентагон еще не утвердил контракт на поставку системы Vampire (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

США планируют передать Украине системы противодействия беспилотникам Vampire в середине 2023 года, заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

Об этом сообщает Defense News.

«Противовоздушная оборона по-прежнему остается приоритетом, это то, на чем мы будем продолжать концентрироваться и работать так быстро, как только сможем», — сказал Райдер во вторник, 1 ноября.

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Однако, по его данным, Пентагон еще не утвердил контракт на поставку системы Vampire.

«Что касается Vampire, мы ожидаем подписание контракта в течение следующих нескольких месяцев, и прямо сейчас мы ожидаем, что поставка состоится в середине 2023 года», — сказал он.

Система Vampire производства американской технологической компании L3Harris Technologies, уничтожает БПЛА в небе с помощью небольшой ракеты. Система включает в себя четырехствольную ракетную установку и набор датчиков, созданный для легкой установки на коммерческие автомобили.

24 августа США объявили о том, что передадут Украине системы Vampire, в рамках пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.

С начала октября войска РФ атакую украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».