«Не могу учавствовать в кровавом позоре». Реакция СМИ на отставку российского дипломата в ООН из-за войны России против Украины 24 мая, 16:13 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Кремль обвинил Бориса Бондарева (на фото) в том, что он выступает против всей России (Фото:PHOTO BY LINKEDIN / BORIS BONDAREV)

23 мая российский дипломат Борис Бондарев, работавший в постоянном представительстве России при ООН в Женеве, подал в отставку из-за войны РФ против Украины.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Бондарев осудил российского диктатора Владимира Путина, заявив, что ему «никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года».

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Комментарий Бориса Бондарева о своей отставке https://www.youtube.com/watch?v=anHHMye-PzY

Комментируя отставку Бондарева пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что раз Бондарев «осуждает действия российского руководства», то этот дипломат выступает против всей России.

«Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — сказал Песков.



НВ рассказывает о реакции иностранных СМИ на отставку российского дипломата.

Борис Бондарев говорит, что президент России Владимир Путин мог бы потратить последние два десятилетия на «развитие страны», но вместо этого превратил ее «в какой-то полный ужас, угрозу миру».

Бондарев должен бы знать: всю свою карьеру он продвигал внешнюю политику Путина.

Дипломат среднего звена в миссии России при Организации Объединенных Наций в Женеве, Бондарев в понедельник, 23 мая стал самым известным российским чиновником, который ушел в отставку и публично критиковал войну в Украине после вторжения 24 февраля.

«За 20 лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года», — написал Бондарев в электронном письме коллегам.

Хотя его резкое послание вряд ли могло дойти до большинства россиян, учитывая доминирование государства в средствах массовой информации, его отставка показала, что среди российских чиновников таится недовольство, несмотря на фасад национального единства, над созданием которого работал Кремль.

«Те, кто задумал эту войну, хотят только одного — остаться при власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, пользуясь неограниченной властью и полной безнаказанностью. Ради этого они готовы пожертвовать столькими жизнями, сколькими потребуется», — заявил Бондарев в своем электронном письме.

Послание Бондарева было последним проявлением волнений в российской элите, ставшим достоянием общественности.

Посланник Путина по вопросам климата Анатолий Чубайс ушел в отставку и покинул страну в марте, как сообщается, из-за своего неприятия войны, но он не давал публичных комментариев.

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В телефонном интервью из Женевы Бондарев сказал, что, хотя он считает себя меньшинством среди российских дипломатов, выступающих против войны, он не одинок. Он сказал, что знает нескольких дипломатов, которые тихо ушли в отставку после начала войны, но проверить это утверждение было невозможно.

«Есть люди — не так уж и мало — которые думают так же, как и я, — сказал он, — Но большинство, я думаю, все еще находятся в плену этой пропаганды, которую они получают и которую они отчасти создают».

Кремль приложил огромные усилия, чтобы заставить замолчать инакомыслие по поводу войны. По государственному телевидению противников войны регулярно клеймят как предателей. Закон, подписанный Путиным в марте, наказывает за «ложную информацию» о войне — потенциально определяемую как что-либо, противоречащее линии правительства, — до 15 лет лишения свободы. Отчасти из-за этого практически ни один правительственный чиновник не высказывался публично против вторжения до отставки Бондарева.

Бондарев при этом сказал, что ответственность за войну лежит не только на Путине, но и на российском Министерстве иностранных дел. По его словам, российские дипломаты были замешаны в том, чтобы создать впечатление, что Путин может легко одержать победу в Украине.

«Они неправильно поняли Украину, они ошиблись в отношении Запада, они, по сути, ошиблись во всем. В этом виноваты и мы, дипломаты МИДа, что не передали ту информацию, которая должна была быть, — смягчили ее и представили так, как будто все отлично», — сказал Бондарев, имея в виду взгляд Кремля на мир до вторжения.

Бондарев, член группы, работающей над контролем над вооружениями и разоружением в миссии России в Женеве, сказал, что в последние недели он видел вводящую в заблуждение информацию, отправленную в Москву.

«Вместо того, чтобы максимально объективно представить собственный анализ вместе с предложениями о том, как действовать, мы часто представляли информацию, которая наверняка понравится, — сказал он. — Это был главный критерий».

В своем электронном письме коллегам он сказал, что «должен был уйти в отставку по крайней мере три месяца назад», когда Россия вторглась, но он отложил это, потому что у него были незавершенные семейные дела и он «должен был собраться с мыслями».

«Я просто не могу больше участвовать в этом кровавом, бессмысленном и совершенно ненужном позоре», — писал Бондарев.

В интервью он сказал, что разочаровался в российской государственной службе еще до вторжения, «когда мы еще не были такими изгоями», но остался из-за достойной оплаты, интересных командировок по работе и знакомых людей.

Российские государственные СМИ не сразу сообщили об отставке Бондарева, а МИД не дал комментариев к концу рабочего дня в Москве. Бондарев, который указан как советник российского представительства на сайте Организации Объединенных Наций, подтвердил свою личность, общаясь по видео с The New York Times, и прислал изображение своего дипломатического паспорта.

Бондарев сказал, что после вторжения больше всего его беспокоила на рабочем месте небрежность, с которой некоторые из его коллег-российских дипломатов болтали о возможных ядерных ударах по Западу, несмотря на то, что они работали в сфере контроля над вооружениями.

«Они думают, что если нанести ядерный удар по какой-нибудь деревне в Америке, то американцы тут же испугаются и побегут на коленях просить пощады. Так думают многие наши люди, и я боюсь, что это та линия, которую они передают в Москву», — сказал Бондарев, описывая комментарии своих коллег.

Он сказал, что, когда он выразил своим коллегам предположение, что, возможно, они не хотят, чтобы их дети жили в «радиоактивных руинах», они посмеивались и говорили, что «это о ценностях», — вторя Путину, который, пытаясь оправдать свое вторжение часто описывал Россию как борющуюся за «традиционные ценности» против декадентского Запада.

Бондарев сказал, что война Путина на самом деле связана с попыткой президента остаться при власти в условиях стагнации экономики и растущего общественного недовольства, а также отсутствия идеологии для мобилизации масс.

«Как удержаться и сохранить власть, не потеряв ее перед лицом таких объективных трудностей? — спросил он, — Вы должны изобрести войну».

Бондарев сказал, что у него пока нет твердых карьерных планов. В LinkedIn после публикации заявления об уходе он написал: «Предложения о работе приветствуются».

Ветеран российской дипломатической службы, проработавший на ней 20 лет, объявил в понедельник о своей отставке в знак протеста против войны его страны с Украиной, что стало редким публичным протестом со стороны российского чиновника, сообщили несколько СМИ.

Борис Бондарев, дипломат, командированный в представительство России при Организации Объединенных Наций в Женеве, опубликовал заявление в аккаунте LinkedIn, осуждающее вторжение России в Украину и критикующее российское Министерство иностранных дел за соучастие в том, что он назвал «агрессивной войной», — формулировка, запрещенная в России законами о цензуре военного времени.

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«Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а фактически против всего западного мира, является не только преступлением против украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа России, жирной буквой Z перечеркивающей все надежды и перспективы на процветающее свободное общество в нашей стране», — писал Бондарев.

Уважаемая российская деловая газета Коммерсантъ связалась с Бондаревым, который подтвердил подлинность сообщения. The New York Times подтвердила получение заявления об отставке, отправленного по электронной почте дипломатам в Женеве.

Представительство России при ООН в Женеве отказалось комментировать ситуацию CNN, а Бондарев не ответил на сообщения, отправленные в аккаунт LinkedIn.

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Он (Борис Бондарев — ред.) также подверг резкой критике МИД России.

«С сожалением констатирую, что за все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИДа все время возрастал. Однако в последние годы он стал просто катастрофическим. Вместо непредвзятой информации, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские штампы в духе советских газет 1930-х годов», — говорится в сообщении. «Сегодня МИД — это не о дипломатии. Это лишь о воинственности, лжи и ненависти. Он служит интересам немногих, очень немногих людей, тем самым способствуя дальнейшей изоляции и деградации моей страны. У России больше нет союзников, и некого винить, кроме ее безрассудной и непродуманной политики».

Российский дипломат-ветеран в офисе ООН в Женеве говорит, что подал заявление об отставке, послле чего разослал иностранным коллегам резкое письмо, в котором осуждает «агрессивную войну, развязанную» президентом Владимиром Путиным в Украине.

41-летний Борис Бондарев подтвердил свою отставку в письме, доставленном в понедельник, 23 мая, утром в российскую дипломатическую миссию после того, как дипломатический представитель передал свое заявление на английском языке Associated Press.

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По телефону Бондарев — дипломатический советник, который сосредоточил внимание на роли России на Конференции по разоружению в Женеве после работы в таких местах как Камбоджа и Монголия, — подтвердил, что подал заявление об отставке в письме на имя посла Геннадия Гатилова.

Представитель миссии не сразу ответил на звонки и текстовое сообщение от AP с просьбой прокомментировать ситуацию.

Отставка представляет собой редкое — если не беспрецедентное — публичное признание недовольства российского дипломатического корпуса войной России в Украине. Правительство Путина пытается подавить инакомыслие по поводу вторжения и противоречащие нарративы со стороны российского дипломатического корпуса относительно правительственной линии о том, как проходит «специальная военная операция» — как ее официально называют в России.

«То, что делает сейчас мое правительство, просто невыносимо. Как государственный служащий я должен нести за это долю ответственности, и я не хочу этого делать», — сказал Бондарев агентству АР.

Бондарев сказал, что пока не получил никакой реакции от российских чиновников, но добавил: «Беспокоит ли меня возможная реакция Москвы? Она должна меня беспокоить».

На вопрос, думают ли некоторые коллеги так же, он добавил: «Не все российские дипломаты милитаристы. Они разумны, но им приходится держать язык за зубами».

Он предположил, что его случай может стать примером.

«Если против меня будет возбуждено уголовное дело, то, если другие люди захотят повторить то, что я сделал, они не будут», — предположил он.

В своем заявлении на английском языке, которое, по его словам, он разослал по электронной почте примерно 40 дипломатам и другим лицам, Бондарев сказал, что те, кто задумал войну, «хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, пользуясь неограниченной властью и полной безнаказанностью».

Он выступил против растущей «лжи и непрофессионализма» в российском МИДе и особенно осудил министра иностранных дел Сергея Лаврова, который, по его словам, «за 18 лет прошел путь от профессионального и образованного интеллектуала… до человека, который постоянно транслирует противоречивые заявления» и угрожает миру (то есть России тоже) ядерным оружием!"

По крайней мере, один российский дипломат, все еще работающий на дипломатической службе, заявил, что не подаст в отставку. «В каждой семье есть паршивая овца», — сказал CBS News российский дипломат в ООН.

Бондарев сообщил АР, что не планирует уезжать из Женевы. Он разместил свое заявление в своей учетной записи LinkedIn со строкой внизу: «Предложения о работе приветствуются…»

Хиллер Нойер, исполнительный директор правозащитной группы U.N. Watch, сказал просто: «Борис Бондарев — герой».

«Бондарева следует пригласить выступить в Давосе на этой неделе, — добавил он, — и США, Великобритания и ЕС должны возглавить свободный мир в создании программы, которая побудит больше российских дипломатов следовать за ним и дезертировать, предоставляя (им — ред.) защиту, финансовую безопасность и возможность переселения дипломатов и членов их семей».

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Борис Бондарев работал в МИД России с 2002 года, сначала в Москве, а затем в Женеве, во время которых, по его словам, «уровень лжи и непрофессионализма в работе МИДа все время повышался». Маловероятно, что бывший дипломат вернется в Россию, но нет никаких подтверждений того, дезертировал ли он, и если да, то в какую страну.

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Он обвиняет Лаврова, а не Путина, во многих недавних решениях России, осуждая его за то, что он «угрожает миру (то есть и России тоже!) ядерным оружием!»

Ветеран российской дипломатии сказал, что он обеспокоен своей безопасностью после того, как ушел в отставку из-за того, что он назвал «катастрофой» вторжения его страны в Украину.

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Он сказал, что «не согласен» и «не одобряет» нынешнюю политику Москвы и «как российский дипломат (я) больше не могу быть связан с этим».

«Я отправился в миссию, как и в любое другое утро понедельника, отправил заявление об отставке и вышел».

Он рассказал о своих опасениях, сказав: «В отношении моей безопасности … да, я обеспокоен этим, да. Есть вероятность, я так думаю».

Это редкая политическая отставка связанная с войной, начавшейся три месяца назад.

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Он также сказал, что не планирует покидать Женеву.

Он сказал: «[Я] пока не знаю, что буду делать дальше. Я думаю об этом, но думаю, что если мне придется вернуться в Россию, то перспективы могут быть не очень приятными».

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