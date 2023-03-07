ВСУ уже используют высокоточные управляемые авиабомбы JDAM-ER— американский генерал 7 марта, 11:24 Крылатые «умные бомбы» JDAM уже работают в Украине (Фото:U.S. Air Force)

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер подтвердил, что Воздушные силы ВСУ уже используют управляемые бомбы JDAM-ER с дальностью до 72 километров.



«Недавно мы отправили некоторые высокоточные боеприпасы в Украину, которые имеют увеличенную дальность действия и бьют немного дальше, чем неуправляемая бомба свободного падения, и имеют точную наводку», — приводит слова генерала The War Zone.

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Хекер подтвердил, что он говорил именно о JDAM-ER.

По его словам, возможность использовать эти авиабомбы украинцы получили «вероятно, в последние три недели».

Хекер подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас есть в Украине, ограничено. Их хватит на пару ударов.

В декабре появилась информация, что США планируют передать Украине передовое электронное оборудование Joint Direct Attack Munition (JDAM), которое способно превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».

Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия и самолетам, образуя совместные боеприпасы прямой атаки (Joint Direct Attack Munition). Военные США использовали эту технологию для бомб весом до 907 кг, обычно применяя ее к бомбардировщикам и истребителям.



Инфографика: NV